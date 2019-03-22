Финансы
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%RT на русском вчера в 12:36
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Наши действия по ограничению инфляции должны привести к тому, что ипотечные ставки, как минимум, стабилизируются, и в дальнейшем будут снижаться.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНовый День вчера в 09:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Театры
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено 21 марта в 07:18
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Началова незадолго до смерти рассказала о третьем браке
Российская певица и телеведущая Юлия Началова незадолго до своей смерти заявила, что собирается снова выйти замуж.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Дорожное видео недели: жесть на Челябинском тракте, пьяная мать за рулем и летающие байкеры
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини.
Обновлено вчера в 18:19
Наука
Полимер с памятью формы превратили в метаматериал с управляемой жесткостью
Исследователи создали новый метаматериал, у которого можно изменять его форму и жесткость, причем при нагревании параметры возвращаются к исходным значениям.
Обновлено вчера в 12:05
Наука
Ученые доказали эффективность голодания в продлении жизни
Американские ученые из Гарвардской медицинской школы рассказали, почему уменьшение потребления калорий способно повлиять на продолжительность жизни человека.
Обновлено вчера в 01:13
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено 21 марта в 08:16
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Финансы
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2019–2021 годах
В декабрьском докладе регулятора отток капитала из страны в 2019 году прогнозировался на уровне $20 млрд.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Баскетбол
«Хьюстон» благодаря 61 очку Хардена обыграл «Сан-Антонио»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 111:105.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Португалия — Украина 0:0
Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан
Обновлено вчера в 19:03
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате
Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено 21 марта в 05:05
Шоу-бизнес
У Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног
Серьезное беспокойство вызывает у британских врачей настоящая страсть герцогини Сассекской к туфлям на шпильках.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Keen Gaming сыграет с Team Secret в нижней сетке DreamLeague Season 11
В полуфинале «виннеров» Keen Gaming уступила Fnatic со счетом 0:2 и упала в нижнюю сетку плей-офф DreamLeague Season 11.
Обновлено вчера в 17:58
Культура
Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено 21 марта в 16:07
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено вчера в 10:29