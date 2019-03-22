Финансы

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%RT на русском вчера в 12:36

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.
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Эльвира Набиуллина
Наши действия по ограничению инфляции должны привести к тому, что ипотечные ставки, как минимум, стабилизируются, и в дальнейшем будут снижаться.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНовый День вчера в 09:19

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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