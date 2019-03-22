Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%RT на русском вчера в 12:36

Наши действия по ограничению инфляции должны привести к тому, что ипотечные ставки, как минимум, стабилизируются, и в дальнейшем будут снижаться.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%

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