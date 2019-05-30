Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29

Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
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Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

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Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

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Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
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Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухквартирный жилой дом

Двухквартирный жилой дом горит в селе Тарутино Красноярского края, есть угроза перехода огня на другие дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
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Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
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Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
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"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
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Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

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Нападающий "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что ему не хватило билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:16
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Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
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Политика

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Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
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Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
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Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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