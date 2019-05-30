Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29
Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду
Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Футбол
«Валенсия» торгуется с «Вильярреалом» за Черышева
Как сообщает AS, «Валенсия» собирается воспользоваться правом выкупа российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухквартирный жилой дом
Двухквартирный жилой дом горит в селе Тарутино Красноярского края, есть угроза перехода огня на другие дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Обновлено в 00:53
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Политика
«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей
Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Лукасу Моуре не хватило билетов на финал Лиги чемпионов
Нападающий "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что ему не хватило билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США
Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
У Зеленского анонсировали возможный телефонный разговор с Путиным
В Администрации Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не исключают возможности телефонных переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте
Обновлено вчера в 04:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено вчера в 21:59
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Технологии
В работе Snapchat произошел сбой по всему миру
В некоторых странах, включая Россию, в ночь с четверга на пятницу в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел сбой.
Обновлено в 00:57