Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29
Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Футбол
Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»
По информации Marca, футболист принял предложение перейти в испанский клуб после того, как остался на скамейке запасных в финале Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1). Сообщается, что «Атлетико» связывался с 28-летним игроком по вопросу трансфера еще два месяца назад, но тогда соглашению помешала высокая зарплата испанца, хотя сам игрок был готов вернуться в Мадрид.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций
Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Обновлено в 05:07
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Технологии
Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»
Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика
Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим
После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва предложила Киото ввести полностью безвизовый режим.
Обновлено в 02:32
Политика
Во главе предвыборного штаба партии Смешко встал Гордон
Предвыборный штаб партии экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко «Сила и честь» возглавил журналист Дмитрий Гордон.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
«Мне повезло с любовью»: Филипп Янковский считает себя счастливым человеком
Обновлено в 02:04
Здоровье
Минздрав назвал процент курящих россиян
Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.
Обновлено в 03:13
Футбол
Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:06
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Хайди Клум вспомнила, как выглядела 30 лет назад
Недавно Хайди поделилась с фолловерами архивными фотографиями, среди которых был снимок, сделанный в ее юные годы.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Перми
Травмы получили шесть человек, включая обоих водителей и двух кондукторов. Пятерых из них доставили в больницу.
Обновлено в 04:33
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38