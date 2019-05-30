Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29

Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
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Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

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Ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2024 году

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ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б.п. в сентябре

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В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

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Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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По информации Marca, футболист принял предложение перейти в испанский клуб после того, как остался на скамейке запасных в финале Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1). Сообщается, что «Атлетико» связывался с 28-летним игроком по вопросу трансфера еще два месяца назад, но тогда соглашению помешала высокая зарплата испанца, хотя сам игрок был готов вернуться в Мадрид.
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Политика

На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций

Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
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Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Технологии

Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»

Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Венгрии задержан капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено в 03:26
Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Авто

Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ

Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика

Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим

После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва предложила Киото ввести полностью безвизовый режим.
Обновлено в 02:32
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Во главе предвыборного штаба партии Смешко встал Гордон

Предвыборный штаб партии экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко «Сила и честь» возглавил журналист Дмитрий Гордон.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

«Мне повезло с любовью»: Филипп Янковский считает себя счастливым человеком

Обновлено в 02:04
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Минздрав назвал процент курящих россиян

Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.
Обновлено в 03:13
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Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

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Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:06
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Хайди Клум вспомнила, как выглядела 30 лет назад

Недавно Хайди поделилась с фолловерами архивными фотографиями, среди которых был снимок, сделанный в ее юные годы.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Перми

Травмы получили шесть человек, включая обоих водителей и двух кондукторов. Пятерых из них доставили в больницу.
Обновлено в 04:33
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Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
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Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
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Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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