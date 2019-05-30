Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29

Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России ожидает снижения ставок по кредитам

News.ruвчера в 05:48

Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставки

РБКвчера в 07:59

Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

REGNUMвчера в 10:32

Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок

Lenta.ruвчера в 06:03

Ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2024 году

Накануне.Ruвчера в 07:11

Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:07

ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б.п. в сентябре

Finam.Ruвчера в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество

В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары

Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Кино

Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar

В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Футбол

Конте назначен главным тренером «Интера»

Обновлено в 02:08
Авто

Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве.
Обновлено в 02:25
Футбол

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Власти Судана обвинили протестующих в создании угрозы для государства

Военное правительство Судана заявило, что акции протеста возле министерства обороны страны, расположенного в центре столицы Хартум, угрожает безопасности государства, сообщает 31 мая Al Arabia.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет

Обновлено вчера в 16:08
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Кино

В России вырезали гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Из российской версии фильма о легендарном музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали сцены секса и поцелуев между мужчинами, а также кадры с употреблением наркотиков.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Палестинец напал с ножом на евреев в Иерусалиме

Палестинец, вооруженный ножом, ранил двоих евреев на улице Иерусалима и был застрелен военной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.
Обновлено в 02:44
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Премьер Малайзии требует доступа к изучению черного ящика с Боинга MH17

Премьер-министр сказал, что Малайзия также должна участвовать в изучении черного ящика, поскольку самолёт принадлежит Малайзии и там были малайзийские пассажиры.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

«Валенсия» пытается сбить цену за Черышева

Обновлено в 02:45
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Наука

Определены прародители человеческой цивилизации

Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное