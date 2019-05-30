Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29
Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары
Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Футбол
Конте назначен главным тренером «Интера»
Обновлено в 02:08
Авто
Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе
Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве.
Обновлено в 02:25
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Власти Судана обвинили протестующих в создании угрозы для государства
Военное правительство Судана заявило, что акции протеста возле министерства обороны страны, расположенного в центре столицы Хартум, угрожает безопасности государства, сообщает 31 мая Al Arabia.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Кино
В России вырезали гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Из российской версии фильма о легендарном музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали сцены секса и поцелуев между мужчинами, а также кадры с употреблением наркотиков.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Палестинец напал с ножом на евреев в Иерусалиме
Палестинец, вооруженный ножом, ранил двоих евреев на улице Иерусалима и был застрелен военной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.
Обновлено в 02:44
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Премьер Малайзии требует доступа к изучению черного ящика с Боинга MH17
Премьер-министр сказал, что Малайзия также должна участвовать в изучении черного ящика, поскольку самолёт принадлежит Малайзии и там были малайзийские пассажиры.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Суд арестовал активы братьев Ананьевых
Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
«Валенсия» пытается сбить цену за Черышева
Обновлено в 02:45
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Наука
Определены прародители человеческой цивилизации
Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52