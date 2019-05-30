Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29
Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:18, Ашберн
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Премьер Малайзии требует доступа к изучению черного ящика с Боинга MH17
Премьер-министр Малайзии д-р Махатхир Мохамад говорит, что расследование трагедии самолета Боинг MH17, по-видимому, сконцентрировано на попытках связать его с русскими, и это не нейтральное расследование.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Для ралли выпустят 350-сильную Lada Granta FL 4WD
В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Транспорт
Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое
После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).
Обновлено вчера в 01:21
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов
С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Политика
Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге»
Обновлено в 00:14
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20
9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Пенсионерка в Москве сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тысяч рублей
Пенсионерка упаковала 204 тысячи рублей и скинула их девушкам с балкона.
Обновлено в 01:57
Общество
У пользователей МТС в Иркутске пропала связь
В первом часу дня 31 мая у пользователей оператора МТС в Иркутске пропала мобильная связь.
Обновлено в 01:12
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 02:16
Экономика
Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»
Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46