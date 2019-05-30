Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времениОбщественное телевидение России вчера в 09:29

Центробанк считает возможным снизить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной думе, передает ОТР. Глава ЦБ отчиталась о работе за прошлый год.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времени

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