Финансы

Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставкиРБК 07:59

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом в Госдуме заявила о возможном снижении ключевой ставки во втором-третьем квартале 2019 года. Об этом говорится на сайте нижней палаты.
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ЦБ РФ подтвердил намерение снизить ставку во II-III кварталах

Интерфакс05:35

Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставки

РБК07:59

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Коммерсантъ06:43

Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано

РИА Новости08:33

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

ТАСС05:27

Набиуллина заявила о планах ЦБ снизить ключевую ставку

Вести.Финанс05:43

Набиуллина заявила о кредитовании экономики

REGNUM05:32
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Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Энергетика

Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено в 07:45
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона

Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
Обновлено в 05:26
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер

72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Футбол

Доходы российских футбольных клубов за год выросли на 16%

Совокупный доход российских футбольных клубов за год вырос на 15,9% и составил €813 млн, следует из отчетности аудиторской компании Deloitte.
Обновлено в 07:50
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолет Ми-8

В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Сухопутных сил Украины. Жертвами крушения стали четыре человека.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина

Мужчина, который поджег себя в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, скончался от полученных ран, сообщила парковая полиция США.
Обновлено в 07:17
Экономика

Счетная палата нашла у Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей

Счетная палата проинформировала о том, что во время проверок в Роскомосе за прошлый год были выявлены нарушения, объем которых составляет примерно 50 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Общество

Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Политика

Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Политика

Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Политика

Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией

Избранный в среду депутатами Сейма президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно стараться для того, чтобы отношения с Россией были хорошими, но политика балтийской республики в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.
Обновлено в 03:23
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Политика

В Киеве переименуют улицу Российскую

Киевский городской совет решил переименовать ряд улиц столицы. Среди них есть и улицы Панельная и Российская.
Обновлено в 04:03
Политика

Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Транспорт

Московское метро передумали расширять в область

По данным издания, на сегодняшний день население Мытищ, Балашихи и Красногорска превышает 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 4,76 млн человек.
Обновлено в 07:30
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Энергетика

В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому

Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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