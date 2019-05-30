Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитамКоммерсантъ 06:43
Центральный банк ожидает, что ставки по кредитам уменьшатся на фоне снижения инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона
Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, почему больше не хочет детей
Сама Бородина новую беременность не планирует. Более того, она, похоже, вообще не собирается больше рожать.
Обновлено в 07:00
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
В Индонезии очевидцы сняли на видео настоящий НЛО
В Индонезии на видео сняли настоящий НЛО.
Обновлено в 03:30
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Экономика
Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США
Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Происшествия
После гибели серфера в Петербурге возбудили уголовное дело
Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц школы парусного спорта «Крестовский остров», воспитанник которой погиб при столкновении с «Метеором».
Обновлено в 09:06
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Космос
Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой
Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века
Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний
Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Футбол
Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47