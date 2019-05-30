Финансы

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитамКоммерсантъ 06:43

Центральный банк ожидает, что ставки по кредитам уменьшатся на фоне снижения инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
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Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

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Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставки

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Набиуллина заявила о кредитовании экономики

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Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке в 8% к 2024 году

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Lenta.ru06:03

ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б.п. в сентябре

Finam.Ru06:15
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Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона

Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, почему больше не хочет детей

Сама Бородина новую беременность не планирует. Более того, она, похоже, вообще не собирается больше рожать.
Обновлено в 07:00
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Космос

В Индонезии очевидцы сняли на видео настоящий НЛО

В Индонезии на видео сняли настоящий НЛО.
Обновлено в 03:30
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Экономика

Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США

Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»

Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Происшествия

После гибели серфера в Петербурге возбудили уголовное дело

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц школы парусного спорта «Крестовский остров», воспитанник которой погиб при столкновении с «Метеором».
Обновлено в 09:06
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века

Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний

Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать Икарди

По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Футбол

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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