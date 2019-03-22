Финансы
Набиуллина допускает возможность снижения ипотечных ставок до 8%Эксперт-Татарстан 04:05
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допускает возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении инфляции в 4%, передает ТАСС. Набиуллина отмечает, что текущая монетарная политика направлена на достижение таких показателей.
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Наши расчеты показывают, что при достижении 4% инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже.
— Эльвира Набиуллина, российский политикЧита.Ру 00:43
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