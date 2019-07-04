Экономика

Набиуллина: «Доходы населения практически не растут»МР7.ру 03:47

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге перечислила острые проблемы российской экономики. По словам главы Центробанка, большей угрозой для роста экономики сейчас выступают внутренние проблемы, нежели внешние.
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Набиуллина: россияне не чувствуют улучшения качества жизни

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Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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