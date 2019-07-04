Экономика
Набиуллина: «Доходы населения практически не растут»МР7.ру 03:47
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге перечислила острые проблемы российской экономики. По словам главы Центробанка, большей угрозой для роста экономики сейчас выступают внутренние проблемы, нежели внешние.
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Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
Обновлено в 05:04
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
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Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
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Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Авто
Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных рендерах
По задумке автора будущий Renault Duster должен получить раздутый кузов с гигантскими арками, лазерными фарами и двумя дверьми, а дополнит образ компактный багажник на крыше.
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Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
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Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
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Политика
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В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Политика
Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что надеется на вынесение до конца года решения о продлении программы материнского капитала до 2025 года.
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Авто
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз
По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828750 автомобилей (-2,4%).
Обновлено в 12:13
Общество
Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками
Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
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Футбол
Опубликован трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено в 10:06
Политика
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
Обновлено в 08:34
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Общество
Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy
Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
Обновлено в 01:05
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
Общество
В Кузбассе обнаружили незаконную добычу золота
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Обновлено в 07:22
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено в 09:53
Музыка
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
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Кино
Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» стартовал в Америке с рекорда
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» на MacBook
Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.
Обновлено в 07:55
Футбол
Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в качестве главного тренера
Главным тренером лондонского «Челси» назначен бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард, возглавлявший «Дерби Каунти».
Обновлено в 04:54
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21