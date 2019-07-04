Экономика

Набиуллина: россияне не чувствуют улучшения качества жизниМойка78 04:48

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доходы населения России не растут и граждане слабо чувствуют улучшение качества жизни. Об этом глава ЦБ сказала, выступая 4 июля на открытии Международного финансового конгресса в Петербурге.
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Набиуллина: россияне не чувствуют улучшения качества жизни

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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