Экономика
Набиуллина: россияне не чувствуют улучшения качества жизниМойка78 04:48
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доходы населения России не растут и граждане слабо чувствуют улучшение качества жизни. Об этом глава ЦБ сказала, выступая 4 июля на открытии Международного финансового конгресса в Петербурге.
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