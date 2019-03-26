Финансы
Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правилоВести.Финанс вчера в 08:14
ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала маму-инвалида
Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Магнитогорске врачи займутся здоровьем жильцов пострадавшего дома
Сегодня, 27 марта, приказом регионального минздрава создана комиссия, которая займется организацией двухэтапной медицинской помощи пострадавшим магнитогорцам, сообщает пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Космос
В США создали проект регулирования частных компаний в космосе
Американский министр транспорта Элейн Чао во вторник, 26 марта, продемонстрировала обновленный проект правил, которые могли бы регулировать космические запуски частных организаций.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты
27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни
Обновлено вчера в 10:26
Общество
На депутатских слушаниях обсудили срыв программы капремонта
Сегодня в облдуме состоялись депутатские слушания по реализации программы по капремонту в Саратовской области.
Обновлено в 04:01
Космос
Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне
Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Музыка
Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В отдельной бригаде спецназа ЦВО открыли бюсты героям
Обновлено в 01:51
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Происшествия
Экс-министра Абызова выманили из Италии, чтобы задержать в России
Экс-министра Абызова выманили из-за границы, чтобы задержать в России по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 13:13
Кино
Экстренно госпитализирован режиссер «Асса» Сергей Соловьев
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55