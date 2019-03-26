Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правилоВести.Финанс вчера в 08:14

ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правило

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