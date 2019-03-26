Финансы
Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правилоВести.Финанс 08:14
ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
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Собеседник агентства посчитал предполагаемое назначение Ковтун вполне логичным Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун может занять кресло сенатора в Совете Федерации РФ.
Обновлено в 08:55
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Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
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16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
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Обновлено в 09:34
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Обновлено в 08:12
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Общество
Из центра Екатеринбурга полностью исчезнут киоски
Администрация Екатеринбурга намерена полностью освободить центральную часть города от нестацинарных объектов торговли к 2023 году.
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Обновлено в 09:45
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Кино
«Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом Marvel
Предстоящий художественный фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), четвертая часть линейки, серьезно настроена бить рекорды по всем фронтам.
Обновлено в 05:44
Политика
Трамп назвал СМИ врагами народа
Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
Общество
Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
Ксения Паленова, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва — 2018», получила корону и титул победительницы.
Обновлено в 08:11
Политика
Порошенко потратил на избирательную кампанию больше всех
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В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Происшествия
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В Туле произошло столкновение боевой машины десанта (БМД) и Land Rover: внедорожник получил механические повреждения, а военная техника не пострадала.
Обновлено в 07:03
Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
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Обновлено в 09:18
Политика
ФСБ назвала условия сохранения кортика на память бывшими сотрудниками
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Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:50
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Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода
Выступая на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ, Медведев сообщил, что завод станет крупнейшим в мире по производству гелия и вторым по объемам переработки газа.
Обновлено в 08:15
Футбол
Юношеская сборная России вышла в финальную часть ЧЕ-2019
Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Ирландии 3-19 мая, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
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