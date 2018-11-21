Мы не исключаем, что мы вернемся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года.

Центробанк РФ сможет вернуться к снижению ключевой ставки уже в конце 2019 года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики на 2019−2021 годы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Набиуллина: ЦБ может вернуться к снижению ставки в конце 2019 года

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