Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»Soccer.ru вчера в 14:10
24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи". Пресс-служба "сине-бело-голубых" отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Набиуллин присоединился к "Зениту" в феврале 2018 года.
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Политика
Собчак отреагировала на оскорбления Путина грузинским журналистом
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Политика
Три области объединились для создания научного центра мирового уровня
На полях ИННОПРОМа подписано трёхстороннее соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра.
Обновлено в 01:40
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Экономика
Субсидия на строительство 15 газовозов на верфи «Звезда» может составить 50 млрд рублей
Субсидия на производство 15 газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ - 2" может составить 50 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 03:11
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Боярская без мужа снялась для портретного фото с цветами
На портретном снимке знаменитость запечатлена без супруга Максима Матвеева. «Воскресный вечер», – лаконично подписала фото актриса.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье
Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт
Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
На рекультивацию свалок в 2020 году выделят более 6 млрд рублей
Правительство России направит более 6 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках национального проекта «Экология».
Обновлено в 01:59
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В КБР начались увольнения полицейских, обвиняемых в получении взяток
В понедельник СК РФ сообщил, что 14 сотрудникам ГИБДД Кабардино-Балкарии и ряда отделов полиции предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток, еще один офицер сбежал и находится в международном розыске.
Обновлено в 02:46
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55