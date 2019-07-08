24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи". Пресс-служба "сине-бело-голубых" отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Набиуллин присоединился к "Зениту" в феврале 2018 года.

Спорт день за днем

Политика Собчак отреагировала на оскорбления Путина грузинским журналистом Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Политика Три области объединились для создания научного центра мирового уровня На полях ИННОПРОМа подписано трёхстороннее соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра.

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Политика Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.

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Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Здоровье Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

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