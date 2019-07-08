Футбол

Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»Soccer.ru 14:10

24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи". Пресс-служба "сине-бело-голубых" отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Набиуллин присоединился к "Зениту" в феврале 2018 года.
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Набиуллин перешел в «Сочи»

Советский спорт14:32

Защитник «Зенита» Набиуллин перешел в «Сочи»

Sport24.ru14:22

«Зенит» объявил о переходе Набиуллина в «Сочи»

Чемпионат14:03

Футболист Эльмир Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»

РИА Новости14:12

Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»

Sportbox.RU14:12

Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»

Матч ТВ14:12

Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»

Sports.ru14:13
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