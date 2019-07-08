Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»Soccer.ru вчера в 14:10
24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи". Пресс-служба "сине-бело-голубых" отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Набиуллин присоединился к "Зениту" в феврале 2018 года.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Здоровье
Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков
Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.
Обновлено в 04:54
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Число безработных в России за неделю снизилось на 1,8%
Численность безработных в России за неделю с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% — до 739,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В Турции выдали ордер на задержание 176 военных
Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 01:50
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Политика
Суд США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Спецпрокурор США Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр не были привлечены к ответственности, так как не знают законов.
Обновлено в 02:27
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии
В понедельник зампредседатель Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, а также запрет на денежные переводы из России в Грузию.
Обновлено в 05:57
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки
Рита Дакота заявила, что больше не верит в любовь, семью и верность.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали почти 10 тысяч человек
В Екатеринбурге клещи покусали уже почти 10 тысяч человек. Среди пострадавших — 1282 ребёнка.
Обновлено в 03:22
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Обновлено в 06:00
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 05:50
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
Обновлено в 05:25
Общество
Назван самый грязный город России
Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.
Обновлено в 05:29
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе
В Москве правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе.
Обновлено в 05:17