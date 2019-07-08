24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи". Пресс-служба "сине-бело-голубых" отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Набиуллин присоединился к "Зениту" в феврале 2018 года.

Здоровье Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.

Общество Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.

Общество Число безработных в России за неделю снизилось на 1,8% Численность безработных в России за неделю с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% — до 739,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

Политика Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие В Турции выдали ордер на задержание 176 военных Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Происшествия Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.

Политика Суд США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов Спецпрокурор США Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр не были привлечены к ответственности, так как не знают законов.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии В понедельник зампредседатель Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, а также запрет на денежные переводы из России в Грузию.

Политика Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".

Общество В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.

Здоровье В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали почти 10 тысяч человек В Екатеринбурге клещи покусали уже почти 10 тысяч человек. Среди пострадавших — 1282 ребёнка.

Общество Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.

Шоу-бизнес Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз 44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.

Здоровье В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Общество Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).

Футбол Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.

Общество Назван самый грязный город России Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.

Политика СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже «Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.