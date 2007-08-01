«Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита». Напомним, что Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» в прошлое зимнее трансферное окно.

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