Футбол
Наби Кейта травмировался на тренировке «Ливерпуля» в СтамбулеЕвро-футбол.ру 14:27
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму на тренировке команды перед матчем с "Челси" за Суперкубок УЕФА.
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Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Футбол
Порту — Краснодар 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 15:49
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Политика
Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом
В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о том, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением детектора лжи (полиграфа).
Обновлено в 11:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В лесу под Пензой нашли скелет охотника, пропавшего четыре года назад
Следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесу скелета жителя Пензы, который четыре года назад уехал на охоту и пропал, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»
Фольмер является воспитанником московского «Спартака».
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:37
Общество
Оперный тенор Пласидо Доминго обвинен в сексуальных домогательствах
Известный оперный тенор Пласидо Доминго был обвинен в сексуальных домогательствах, об этом 13 августа сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Украина отказалась обсуждать пропуск воды из Днепра в Крым
Постпред президента Украины на полуострове Крым Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрыть канал, по которому вода из Днепра поступает в Крым.
Обновлено в 10:47
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге
Администрация международного аэропорта Гонконга вынужденно отменила все вылетающие рейсы после того, как демонстранты снова заполнили зал вылетов, следует из заявления аэропорта.
Обновлено в 06:25
Политика
СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер
Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 14:07
Общество
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено в 15:14
Финансы
Валюта Аргентины обвалилась на треть за день
Аргентинский песо обвалился сегодня на 30,3%, на новостях о большом разрыве между действующим правым президентом Макри и левым претендентом на пост.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Футбол
Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:31
Общество
В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла
Обновлено в 09:34
Технологии
В России предложили схему работы онлайн-продаж алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
Обновлено в 01:23
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.
Обновлено в 14:33