Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму на тренировке команды перед матчем с "Челси" за Суперкубок УЕФА.

Наби Кейта травмировался на тренировке «Ливерпуля» в Стамбуле

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