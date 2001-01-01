Футбол

Набабкин вылетел на несколько недель после матча с «Ахматом»Нева Спорт 13:25

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Российский защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. О характере повреждения после матча рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Слова специалиста приводит портал «Спорт-Экспресс».
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