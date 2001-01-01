Российский защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. О характере повреждения после матча рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Слова специалиста приводит портал «Спорт-Экспресс».

Набабкин вылетел на несколько недель после матча с «Ахматом»

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