Футбол
Набабкин получил травму в матче с «Ахматом»Soccer.ru 10:06
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
|17′
|32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
|34′
|41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
|43′
Константин Кучаев
|52′
|62′
Андрей Семенов
|62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
|62′
Федор Чалов
|66′
|69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
|73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
|89′
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
71
Тикнизян
8
Влашич
9
Чалов
33
Гудиев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
17
Мбенг
22
Садулаев
23
Швец
11
Силва
59
Харин
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».
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