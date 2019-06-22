Политика

На журналистов «России 24» напали в ТбилисиГазета.Ru 09:00

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости". Радикалы пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.
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Тбилисские националисты напали на съемочную группу «России 24»

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией, когда к ним подошли несколько молодых людей.
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РБК09:35

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Газета.Ru11:39

В Тбилиси напали на журналистов телеканала «Россия 24»

Коммерсантъ09:48

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RT на русском09:11

Тбилисские националисты напали на съемочную группу «России 24»

Вести.Ru08:18
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