Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru вчера в 20:32
Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъвчера в 18:34
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Телеведущий Алексей Лысенков публично признался в изменах жене
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Экономика
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В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
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Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
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Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
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Обновлено вчера в 11:35
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Обновлено вчера в 20:36
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Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.
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Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Минпромторг обеспечит лекарственную безопасность России в случае войны
При инерционном сценарии основной задачей регуляторов (Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Министерство здравоохранения и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) станет «обеспечение минимально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий» для лекарственной безопасности страны в случае политических конфликтов и санкций.
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«Спартак» лидирует в премьер-лиге по выплатам посредникам
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Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
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Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
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В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
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Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram
«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено вчера в 19:16
Культура
Музей театра и музыки в Петербурге откроет выставку о симфоническом оркестре
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Космос
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Обновлено вчера в 03:14
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BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem
Вечером 2 апреля Kotaku выпустила масштабное расследование об истории разработки Anthem и причинах провала проекта, ставшего самым низкооценённым релизом BioWare в истории.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
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Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
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