Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru вчера в 20:32
Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъвчера в 18:34
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Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
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Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, какие специалисты станут наиболее востребованными в эпоху цифровизации.
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Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов
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В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
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На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
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«Созвездие» входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».
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