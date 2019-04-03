Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru вчера в 20:32

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.
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Василий Уткин
Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб
» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Коммерсантъвчера в 18:34

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Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Матч ТВвчера в 20:06

На Василия Уткина совершено нападение

Евро-футбол.рувчера в 16:46

На Василия Уткина совершено нападение

Lenta.ruвчера в 17:26

На Василия Уткина совершено нападение

РИА Новостивчера в 17:05

Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении

RT на русскомвчера в 17:02

Василий Уткин заявил о нападении на него

РБКвчера в 18:34

В Москве напали на журналиста Василия Уткина

Дождьвчера в 17:34
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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