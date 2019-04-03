Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru вчера в 20:32

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.
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Василий Уткин
Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб
» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Коммерсантъвчера в 18:34

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Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Матч ТВвчера в 20:06

Василий Уткин заявил о нападении на него

РБКвчера в 18:34

В Москве напали на журналиста Василия Уткина

Дождьвчера в 17:34

На Василия Уткина совершено нападение

РИА Новостивчера в 17:05

Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении

RT на русскомвчера в 17:02

На Василия Уткина совершено нападение

Евро-футбол.рувчера в 16:46

На Василия Уткина совершено нападение

Lenta.ruвчера в 17:26
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань на юго-востоке Китая, в результате два человека погибли, двое пострадали, злоумышленник был задержан на месте, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
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Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, которое оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
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Авто

Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов

Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
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Губернатор Приамурья признал снижение зарплат медработников региона

Василий Орлов считает несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.
Обновлено в 00:22
Политика

Болтон напомнил Китаю о решимости США защищать Тайвань

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник о решимости США выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Пекина.
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Экономика

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Происшествия

В Швеции голый полицейский задержал обнаженного преступника в сауне

Голый офицер полиции из Стокгольма во время отдыха в сауне арестовал преступника, пишет SVT.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды

Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
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Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Власти Венесуэлы продолжат судебный процесс против Гуаидо

Венесуэльское Национальное учредительное собрание утвердило продолжение суда против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных

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Обновлено вчера в 18:41
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории

Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:53
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus CNG

Во вторник, 2 апреля 2019 года, на заводе ГК «АТС» официально стартовало серийное производство Lada Largus CNG.
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Общество

Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

В Мексике предложили убрать памятники Кортесу и Колумбу

Обновлено в 00:01
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Неизвестные в масках ограбили безработного на юго‑западе Москвы

В столице проводят проверку информации об ограблении безработного мужчины на Болотниковской улице, четверо злоумышленников в масках похитили у него деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске

Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
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Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

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Обновлено в 00:23
Автоспорт

Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01

Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено вчера в 06:24
Армия и оружие

Показаны цели ударов американских B-52 по России, их более сотни

Обнародованы данные о ключевых целях американских стратегических бомбардировщиков B-52.
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Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку

Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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