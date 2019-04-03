Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru вчера в 20:32
Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъвчера в 18:34
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Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань на юго-востоке Китая, в результате два человека погибли, двое пострадали, злоумышленник был задержан на месте, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 01:11
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
ЖКХ
ЛДПР предложила освободить детей от платы за вывоз мусора
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил освободить детей от платы за вывоз мусора.
Обновлено в 00:50
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, которое оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Губернатор Приамурья признал снижение зарплат медработников региона
Василий Орлов считает несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.
Обновлено в 00:22
Политика
Болтон напомнил Китаю о решимости США защищать Тайвань
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник о решимости США выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Пекина.
Обновлено 01 апреля в 17:42
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Швеции голый полицейский задержал обнаженного преступника в сауне
Голый офицер полиции из Стокгольма во время отдыха в сауне арестовал преступника, пишет SVT.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды
Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 01:27
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Власти Венесуэлы продолжат судебный процесс против Гуаидо
Венесуэльское Национальное учредительное собрание утвердило продолжение суда против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:53
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus CNG
Во вторник, 2 апреля 2019 года, на заводе ГК «АТС» официально стартовало серийное производство Lada Largus CNG.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале
Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Мексике предложили убрать памятники Кортесу и Колумбу
Обновлено в 00:01
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Неизвестные в масках ограбили безработного на юго‑западе Москвы
В столице проводят проверку информации об ограблении безработного мужчины на Болотниковской улице, четверо злоумышленников в масках похитили у него деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске
Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено вчера в 06:24
Армия и оружие
Показаны цели ударов американских B-52 по России, их более сотни
Обнародованы данные о ключевых целях американских стратегических бомбардировщиков B-52.
Обновлено 01 апреля в 20:40
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Общество
Алексей Текслер остался недоволен подготовкой Челябинска к саммитам
Обновлено вчера в 10:39
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15