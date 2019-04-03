На журналиста Василия Уткина совершено нападениеREGNUM 18:11

с чего всё началось

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter. По словам журналиста, это сделал парень в капюшоне перед выходом из «Локо-Спорт». Неизвестный брызнул комментатору чем-то в лицо, когда тот находился у автомобиля.

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