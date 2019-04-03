Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападениеREGNUM вчера в 18:11
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter. По словам журналиста, это сделал парень в капюшоне перед выходом из «Локо-Спорт». Неизвестный брызнул комментатору чем-то в лицо, когда тот находился у автомобиля.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъвчера в 18:34
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Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
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Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 1566 машин китайской марки (рост в 4,1 раза), сообщает пресс-служба Geely.Напомним, в конце февраля российские дилеры Geely начали продавать самую мощную и динамичную версию кроссовера Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.
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Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено вчера в 10:21
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
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Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
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Обновлено вчера в 14:06
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МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ
Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
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Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
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Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считает больше половины россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Политика
В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу
Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
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Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
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«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
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«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено вчера в 18:25
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Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
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Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
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