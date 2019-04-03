Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападениеREGNUM 18:11

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter. По словам журналиста, это сделал парень в капюшоне перед выходом из «Локо-Спорт». Неизвестный брызнул комментатору чем-то в лицо, когда тот находился у автомобиля.
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Василий Уткин
Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб
» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Коммерсантъ18:34

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Василий Уткин сообщил о совершенном на него нападении

Российская газета17:37

На Василия Уткина совершено нападение

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На Василия Уткина напали после тренировки его любительского клуба

Матч ТВ17:20

Стало известно о самочувствии Василия Уткина после нападения

РЕН ТВ18:17

На Василия Уткина совершено нападение

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Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидкостью

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«Есть только два человека, которым захотелось бы это провернуть». На Василия Уткина напал неизвестный с «черемухой»

Фонтанка.Ру17:22
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» хочет привлечь до $1 млрд китайских инвестиций

Инвестиции украинская компания планирует привлекать в несколько этапов "Нафтогаз Украины" намерен привлечь до 1 млрд долларов китайских инвестиций, которые в том числе пойдут на проекты по бурению скважин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Кино

Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней

Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.
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Происшествия

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Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
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Политика

Трамп надеется на улучшение отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Главный гаишник Москвы подал в отставку

Обновлено в 07:50
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада

Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

Изоляция рунета: В середине февраля Госдума России приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» из-за автогола

Обновлено в 17:31
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году

Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено в 07:15
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Наука

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Обновлено вчера в 07:44
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Биткоин растет более чем на 15%

Цена биткоина 2 апреля утром растет более чем на 15% на фоне возвращения на рынок крупных игроков, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Политика

Президент Алжира уходит в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку, передаёт Ennahar.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Футбол

Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболу

В пресс-службе РФС рассказали, что соответствующее разрешение было получено от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Обновлено в 14:56
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Энергетика

«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию

Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Политика

Набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике

Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности.
Обновлено в 18:03
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна

Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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