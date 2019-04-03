Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападениеREGNUM 18:11
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter. По словам журналиста, это сделал парень в капюшоне перед выходом из «Локо-Спорт». Неизвестный брызнул комментатору чем-то в лицо, когда тот находился у автомобиля.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъ18:34
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Энергетика
«Нафтогаз» хочет привлечь до $1 млрд китайских инвестиций
Инвестиции украинская компания планирует привлекать в несколько этапов "Нафтогаз Украины" намерен привлечь до 1 млрд долларов китайских инвестиций, которые в том числе пойдут на проекты по бурению скважин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:05
Кино
Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней
Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Политика
Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Главный гаишник Москвы подал в отставку
Обновлено в 07:50
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
Изоляция рунета: В середине февраля Госдума России приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» из-за автогола
Обновлено в 17:31
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено в 07:15
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Биткоин растет более чем на 15%
Цена биткоина 2 апреля утром растет более чем на 15% на фоне возвращения на рынок крупных игроков, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Политика
Президент Алжира уходит в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку, передаёт Ennahar.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Футбол
Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболу
В пресс-службе РФС рассказали, что соответствующее разрешение было получено от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Обновлено в 14:56
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Энергетика
«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию
Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Политика
Набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике
Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00