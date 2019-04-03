Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru 20:32
Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъ18:34
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