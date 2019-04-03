На журналиста Василия Уткина совершено нападениеГазета.Ru 20:32

с чего всё началось

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него в Москве нападении. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо отравляющим веществом, известным как "черемуха", при этом снимая происходящее на телефон.

Экономика Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.

Авто NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Общество Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.

Авто Ford объявил распродажу автомобилей в России Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Шоу-бизнес У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Происшествия Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников.

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Политика В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Технологии Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Хоккей Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».

Экономика Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Политика Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуайдо Национальное учредительное собрание Венесуэлы разрешило продолжить уголовное расследование в отношении главы оппозиции Хуана Гуайдо.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.