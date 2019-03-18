Политика

На железной дороге у Крымского моста установят сканерыПетербургский дневник вчера в 22:45

На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов. Об этом рассказал директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко, сообщает «РИА Новости».
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На подходах к Крымскому мосту установят российские сканеры

Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, способные определить тип груза и его массу, установят на подходах к Крымскому мосту, сообщил РИА Новости в понедельник директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко.
РИА Новостивчера в 20:28

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На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для вагонов

Московский Комсомолец02:35

На Крымском мосту будут просвечивать сканерами поезда

URA.Ruвчера в 23:26

На подходах к Крымскому мосту установят сканеры

RT на русскомвчера в 21:02

На Крымском мосту установят сканеры для просвечивания вагонов

Известиявчера в 21:52

Безопасность железной дороги на Крымском мосту обеспечат сканеры

РБКвчера в 21:03

У Крымского моста установят сканеры

Коммерсантъвчера в 22:30

Российские сканеры обеспечат безопасность железнодорожного Крымского моста

ПРАЙМвчера в 20:20
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Происшествия

В голландском Утрехте произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:51
Общество

Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Политика

Австралия ввела новые санкции в отношении России

Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Общество

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Общество

ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Политика

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 06:16
Финансы

Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года

В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Музыка

Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники»

Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.
Обновлено в 08:19
Происшествия

СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян

Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Политика

В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
Обновлено в 08:03
Экономика

Прожиточный минимум гарантируют не всем должникам

В 2018 году ведомство подготовило законопроект, который предлагает при взыскании долгов из зарплат и пенсий россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.
Обновлено в 08:45
Происшествия

СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Общество

Суд: в Москве останутся противогололедные реагенты

В Москве продолжат использовать химические реагенты для борьбы с гололедом. Такое решение принял Тверской суд Москвы.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

Обновлено в 03:18
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму

В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Прощание и похороны Юлии Началовой пройдут в четверг 21 марта

Обновлено вчера в 08:05
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Культура

Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube

Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Политика

Вышинского этапировали из Херсона в Киев

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.
Обновлено в 08:34
Футбол

Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Политика

Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии

Обновлено в 06:08
Спорт

Загитова упала на первой тренировке перед ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 06:16
Общество

Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии

В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено вчера в 11:45
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