В Ленинградской области произошел взрыв на заводеИнфорос 06:08

Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры. Идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено.

На заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как отмечается, в результате ЧП пострадали три человека.

В Ленинградской области произошел взрыв на заводе

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