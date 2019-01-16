Происшествия
В Ленинградской области произошел взрыв на заводеИнфорос 06:08
На заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как отмечается, в результате ЧП пострадали три человека.
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Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры. Идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено.
— Александр Дрозденко, российский политикDP.RU 05:22
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Происшествия
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Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда
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В Шахтах состоялась панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме, передаёт ФАН. Память жертв почтили минутой молчания.
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Петербургская художница заявила, что на нее завели дело из-за картин
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