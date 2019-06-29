Происшествия
На заводе в Казахстане произошла массовая дракаВестник Кавказа 29 июня в 14:14
В Казахстане около тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз устроили забастовку ПО информации местных СМИ, поводом стала некая фотография, опубликованная гражданином Ливии Эли Даудом, на которой он держит рацию на уровне лица стоящей позади него девушки.
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На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих
Эхо Москвы29 июня в 09:31
Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео
Вести.Ru29 июня в 05:44
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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