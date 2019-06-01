Происшествия

Стала известна причина взрывов на заводе в ДзержинскеНовый Крым 06:33

По словам жительницы Дзержинска Марины Ипатовой, система оповещения сработала, сообщив, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет. По информации РИА Новости, без вести пропали два человека.
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Что произошло за день: суббота, 1 июня

Интерфакс13:50

Названа предварительная причина взрывов на заводе по производству тротила под Нижним Новгородом

Якутия 2405:35

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

ТАСС09:32

В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила

РИА Новости05:28

Следственный комитет назвал причины взрывов в Дзержинске и возбудил уголовное дело

Нижний Новгород on-line08:07

Два взрыва прогремели на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области

КозаПресс06:23

Очевидцы сообщают о взрывах в Дзержинске Нижегородской области

НИА Нижний Новгород05:32
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Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
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Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

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Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
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Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
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Происшествия

Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя

Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ

Обновлено в 14:09
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Авто

Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов

Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
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Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено в 11:51
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 04:50
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Новые правила тюнинга автомобилей в РФ вступили в силу с 1 июня

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Футбол

«Рома» получит 5 млн евро, если «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов

"Рома" после финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" может заработать 5 млн евро.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду

Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
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Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол

ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год

Обновлено в 11:35
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