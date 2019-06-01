Происшествия
Стала известна причина взрывов на заводе в ДзержинскеНовый Крым 06:33
По словам жительницы Дзержинска Марины Ипатовой, система оповещения сработала, сообщив, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет. По информации РИА Новости, без вести пропали два человека.
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Следственный комитет назвал причины взрывов в Дзержинске и возбудил уголовное дело
Нижний Новгород on-line08:07
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