Стала известна причина взрывов на заводе в ДзержинскеНовый Крым 06:33

По словам жительницы Дзержинска Марины Ипатовой, система оповещения сработала, сообщив, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет. По информации РИА Новости, без вести пропали два человека.

Стала известна причина взрывов на заводе в Дзержинске

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