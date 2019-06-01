Происшествия

На оборонном заводе в Дзержинске прогремели взрывыРидус 05:38

В городе Дзержинске Нижегородской области в субботу произошли взрывы на территории ГосНИИ «Кристалл». Предприятие занимается производством взрывчатых веществ. По данным ТАСС, взрывы произошли в цехе по производству тротила, который оказался полностью разрушен.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Следственный комитет назвал причины взрывов в Дзержинске и возбудил уголовное дело

Нижний Новгород on-line08:07

Момент второго взрыва в Дзержинске попал на видео

РИА Новости08:06

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

ТАСС09:32

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Интерфакс10:50

На заводе в Дзержинске произошел взрыв

ФедералПресс05:48

Названа предварительная причина взрывов на заводе по производству тротила под Нижним Новгородом

Якутия 2405:35

Два взрыва прогремели на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области

КозаПресс06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля

Обновлено в 12:53
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Единоборства

Российский боец Хандожко дебютировал в UFC с победы

Россиянин Сергей Хандожко в поединке двух дебютантов на турнире UFC в Стокгольме единогласным решением судей победил шведа Ростама Акмана.
Обновлено в 13:06
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43

Обновлено в 11:05
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Культура

В Москве состоялась премьера магического шоу по вселенной «Дозора»

Обновлено в 12:20
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Обновлено в 11:48
Происшествия

Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали

Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
Обновлено в 11:22
Экономика

Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Здоровье

«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей

Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Спорт

Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций

Обновлено в 12:53
Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Футбол

Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное