Происшествия
На оборонном заводе в Дзержинске прогремели взрывыРидус 05:38
В городе Дзержинске Нижегородской области в субботу произошли взрывы на территории ГосНИИ «Кристалл». Предприятие занимается производством взрывчатых веществ. По данным ТАСС, взрывы произошли в цехе по производству тротила, который оказался полностью разрушен.
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Следственный комитет назвал причины взрывов в Дзержинске и возбудил уголовное дело
Нижний Новгород on-line08:07
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«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
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Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
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МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
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Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
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Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
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Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали
Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
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Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
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Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
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Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
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«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
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