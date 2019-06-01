Происшествия
На заводе в Дзержинске произошли взрывыДождь 05:20
В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел на заводе имени Свердлова.
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В Дзержинске прогремел взрыв в цехе по производству тротила завода «Кристалл»
Нижний Новгород on-line05:28
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