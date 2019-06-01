На заводе в Дзержинске произошли взрывыДождь 05:20

В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел на заводе имени Свердлова.

На заводе в Дзержинске произошли взрывы

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