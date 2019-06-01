Происшествия

На заводе в Дзержинске произошли взрывыДождь 05:20

В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел на заводе имени Свердлова.
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Что произошло за день: суббота, 1 июня

Интерфакс13:50

Взрывы на «Кристалле»: основная версия - нарушение производственного процесса

Вести.Ru13:51

Названа предварительная причина взрывов на заводе по производству тротила под Нижним Новгородом

Якутия 2405:35

Момент второго взрыва в Дзержинске попал на видео

РИА Новости08:06

В Дзержинске прогремел взрыв в цехе по производству тротила завода «Кристалл»

Нижний Новгород on-line05:28

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

ТАСС09:32

Два взрыва прогремели на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области

КозаПресс06:23
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«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).
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Происшествия

Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор

Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Происшествия

Оперативный штаб создан из-за взрывов в Дзержинске

Обновлено в 05:34
Происшествия

При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек

В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
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Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
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Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
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Наука

Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева призналась, что устала зарабатывать деньги

Водонаева пожаловалась, что в ее жизни некого хвалить за глобальные мужские поступки, и отец Богдана тоже не был тем, кто мог взять на себя решение всех вопросов, в том числе финансовых.
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Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов

По данным издания, уже днем полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, которые направлялись в Урдом и Шиес.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
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Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей

За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество

Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
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Общество

Скончался французский философ Мишель Серр

Обновлено в 19:13
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ

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Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо

Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
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О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
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Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной

Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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