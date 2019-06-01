Происшествия
На заводе в Дзержинске произошли взрывыДождь 05:20
В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел на заводе имени Свердлова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Дзержинске прогремел взрыв в цехе по производству тротила завода «Кристалл»
Нижний Новгород on-line05:28
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).
Обновлено в 17:00
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Происшествия
Оперативный штаб создан из-за взрывов в Дзержинске
Обновлено в 05:34
Происшествия
При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек
В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Наука
Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет
Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева призналась, что устала зарабатывать деньги
Водонаева пожаловалась, что в ее жизни некого хвалить за глобальные мужские поступки, и отец Богдана тоже не был тем, кто мог взять на себя решение всех вопросов, в том числе финансовых.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов
По данным издания, уже днем полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, которые направлялись в Урдом и Шиес.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено в 07:50
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо
Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной
Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50