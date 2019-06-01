На заводе в Дзержинске произошла серия взрывовLife.ru 05:39

Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах. Предварительно, всего прогремело три взрыва.

На заводе в Дзержинске произошла серия взрывов

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