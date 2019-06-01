Происшествия

На заводе в Дзержинске произошла серия взрывовLife.ru 05:39

Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах. Предварительно, всего прогремело три взрыва.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Интерфакс10:50

Два взрыва прогремели на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области

КозаПресс06:23

Взрывы на предприятиях по производству взрывчатки в России с 2014 года

ТАСС08:06

На заводе в Дзержинске произошел взрыв

ФедералПресс05:48

В Дзержинске прогремел взрыв в цехе по производству тротила завода «Кристалл»

Нижний Новгород on-line05:28

Названа предварительная причина взрывов на заводе по производству тротила под Нижним Новгородом

Якутия 2405:35

Момент второго взрыва в Дзержинске попал на видео

РИА Новости08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Наука

Сенсорная перчатка позволит роботам распознавать вещи на ощупь

Группа инженеров под руководством Субраманиана Сундарама (Subramanian Sundaram) из MIT создала недорогую сенсорную перчатку, позволяющую нейронной сети распознавать вес и форму предмета.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

Обновлено в 16:41
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:27
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен

Днем в субботу, 1 июня, три взрыва прогремели в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

Обновлено в 15:55
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына

О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Авто

Из пикапа Ford Model А 1931 года сделали 800-сильный Hot Rod

Под капотом теперь располагается 5.0-литровый двигатель V8, взятый из высокопроизводительного Mustang GT 2011 года.
Обновлено в 16:12
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Политика

МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 16:32
Здоровье

Трансгендерная тирания: пагубность идеологии трансгендерности (The Spectator, США) (The American Spectator)

Согласно статье Ника Райдера (Nic Rider), доцента Университета Миннесоты, изучающего здоровье трансгендеров, количество подростков и детей предподросткового возраста в США, идентифицирующих себя при помощи нетрадиционных гендерных наименований, растет.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

Обновлено в 13:54
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл Роспотребнадзор

Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора совершили контрольную закупку автомобиля в автосалоне и вскрыли при этом целую массу грубых нарушений прав покупателя.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Здоровье

Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет

США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра.
Обновлено в 17:06
Наука

Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено вчера в 04:46
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме

Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа

Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
Обновлено в 15:55
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
Нижегородская областьБольше новостей по теме
Главное