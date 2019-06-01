Происшествия
На заводе в Дзержинске произошла серия взрывовLife.ru 05:39
Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах. Предварительно, всего прогремело три взрыва.
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В Дзержинске прогремел взрыв в цехе по производству тротила завода «Кристалл»
Нижний Новгород on-line05:28
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
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Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен
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МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
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Согласно статье Ника Райдера (Nic Rider), доцента Университета Миннесоты, изучающего здоровье трансгендеров, количество подростков и детей предподросткового возраста в США, идентифицирующих себя при помощи нетрадиционных гендерных наименований, растет.
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В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
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Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл Роспотребнадзор
Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора совершили контрольную закупку автомобиля в автосалоне и вскрыли при этом целую массу грубых нарушений прав покупателя.
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Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
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У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
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Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
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Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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