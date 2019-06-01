На заводе в Дзержинске прогремели взрывыВести ФМ 05:32

На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы. Об этом сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора региона. Информации о пострадавших нет, вся информация уточняется.

На заводе в Дзержинске прогремели взрывы

Происшествия Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.

Происшествия В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.

Футбол Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда-Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

Шоу-бизнес Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила» В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Политика ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Общество Жителям России сократят новогодние каникулы Два года подряд (2018, 2019) жители России отдыхали целых 10 дней, тогда новогодние выходные увеличились из-за 30 и 31 декабря.

Космос Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Происшествия В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.

Здоровье Пензенский губернатор посетил детский онкоцентр В День защиты детей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил отделение детской гематологии в онкологическом диспансере.

Единоборства Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.

Футбол «ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Здоровье Более 8 тыс. детей родилось в перинатальном центре Махачкалы В Махачкале с 1 июня 2017 года родились более 8 тысяч детей.

Шоу-бизнес Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Кино Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.

Шоу-бизнес Анна Седокова посетила онкологический центр в День защиты детей Известная исполнительница Анна Седокова посетила Российский онкологический центра им. Блохина в День защиты детей.

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.