Происшествия
На заводе в Дзержинске прогремели взрывыВести ФМ 05:32
На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы. Об этом сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора региона. Информации о пострадавших нет, вся информация уточняется.
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В Дзержинске прогремел взрыв в цехе по производству тротила завода «Кристалл»
Нижний Новгород on-line05:28
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Обновлено в 07:25
Происшествия
Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка
Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.
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В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек
В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.
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Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда-Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
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Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»
В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
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Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
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Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
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Политика
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На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
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Жителям России сократят новогодние каникулы
Два года подряд (2018, 2019) жители России отдыхали целых 10 дней, тогда новогодние выходные увеличились из-за 30 и 31 декабря.
Обновлено вчера в 02:04
Космос
Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения
Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
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Происшествия
В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
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Здоровье
Пензенский губернатор посетил детский онкоцентр
В День защиты детей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил отделение детской гематологии в онкологическом диспансере.
Обновлено в 07:54
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Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Более 8 тыс. детей родилось в перинатальном центре Махачкалы
В Махачкале с 1 июня 2017 года родились более 8 тысяч детей.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова посетила онкологический центр в День защиты детей
Известная исполнительница Анна Седокова посетила Российский онкологический центра им. Блохина в День защиты детей.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05