Происшествия

Два взрыва произошли на заводе в ДзержинскеВечерняя Москва 05:35

В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе имени Свердлова прогремели два взрыва. Об этом сообщил источник в службах технического надзора региона. Телеграм-канал LIFE SHOT сообщает, что на месте происшествия работают спасатели.
Читать в источнике
с чего всё началось

Под Нижним Новгородом произошел взрыв в цехе по производству тротила

В НИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона. "По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.
Интерфакс05:35

Подробнее о событии

В городе Дзержинске под Нижним Новгородом, по некоторым данным, прогремели два взрыва

Эхо Москвы05:30

На крупнейшем оборонном заводе России прогремели взрывы

URA.Ru05:30

ВЗРЫВ В ДЗЕРЖИНСКЕ: первые подробности

ГТРК Нижний Новгород05:39

Видео с места взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске

РЕН ТВ05:07

ЧП в Дзержинске: на заводе произошел взрыв

Деловой квартал (Нижний Новгород)06:06

Очевидцы сообщают о взрывах в Дзержинске Нижегородской области

НИА Нижний Новгород05:32

Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Lenta.ru05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Обновлено в 06:36
Политика

Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Пензенский губернатор посетил детский онкоцентр

В День защиты детей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил отделение детской гематологии в онкологическом диспансере.
Обновлено в 07:54
Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортам

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов, история Уго Льориса

После перехода голкипера в "Тоттенхэм" и нескольких лет в Лондоне общественность стала обращать внимание на скромное количество трофеев Льориса.
Обновлено 30 мая в 12:15
Экономика

Похитивший 51 млрд долларов Ходорковский рассуждает в Гааге о коррупции в РФ

Опальный российский олигарх Михаил Ходорковский на днях выступил перед студентами Лейденского университета, с которыми рассуждал о коррупции в России, не упомянув, что сам является ее неотъемлемой частью.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Общество

В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»

В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

Обновлено в 01:21
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено вчера в 10:56
Общество

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное