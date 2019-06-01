Происшествия
Два взрыва произошли на заводе в ДзержинскеВечерняя Москва 05:35
В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе имени Свердлова прогремели два взрыва. Об этом сообщил источник в службах технического надзора региона. Телеграм-канал LIFE SHOT сообщает, что на месте происшествия работают спасатели.
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с чего всё началось
В НИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона. "По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.Интерфакс05:35
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