Происшествия
На заводе в Дзержинске прогремели взрывыВести ФМ 05:32
На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы. Об этом сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора региона. Информации о пострадавших нет, вся информация уточняется.
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Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Футбол
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 16:57
Здоровье
Вред рыбы превышает ее пользу: какую еще можно есть без опаски
Говорят, что вред современной рыбы давно перевешивает ее пользу, которую так расхваливали старые книги о вкусной и здоровой пище.
Обновлено в 16:46
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей
Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Кино
Умер известный американский гангстер Фрэнк Лукас
Обновлено в 04:58
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Экономика
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено в 12:00
Общество
Тюменцы против заборов? Узнали у прохожих, что они думают об избытке ограждений в городе
Тюменцы провели новый опрос горожан, в котором узнали, как прохожие относятся к заборам на городских улицах.
Обновлено в 10:54
Политика
США хотят предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей конгресса США внесли законопроект, который даёт предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, пишут РИА Новости.
Обновлено в 13:27
Здоровье
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра.
Обновлено в 17:06
Футбол
Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне
После финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0), нападающий "Барселоны" Лионель Месси официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона.
Обновлено в 19:06
Технологии
Aeon (Великобритания): огибая Вселенную (Aeon Magazine)
По Берлину трудно было понять, что война завершилась, к тому же истинный мир был возможен только после того, как воюющие страны договорятся о заключении соглашения, имеющего обязательную силу.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Обновлено в 04:48
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Общество
В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг
С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено в 03:58