На заводе в Дзержинске прогремели взрывыВести ФМ 05:32

На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы. Об этом сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора региона. Информации о пострадавших нет, вся информация уточняется.

На заводе в Дзержинске прогремели взрывы

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