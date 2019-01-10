Происшествия

На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
ТАСС
09:06

Пожарные тушат возгорание в одном из цехов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "По предварительным данным, горит кровля цеха, произошло ее частичное обрушение, огнем охвачено и оборудование", - сказал источник.
ТАСС09:06

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Пожар на заводе в Оренбуржье потушен

Коммерсантъ17:59

Крупный пожар на заводе под Оренбургом полностью потушен

Вести.Ru15:27

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Оренбуржье

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Крыша завода под Оренбургом обрушилась из-за пожара

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В Оренбургской области полностью потушили пожар на заводе

RT на русском15:54

Пожар на заводе в Оренбургской области полностью ликвидирован

ТАСС17:49

Пожарные полностью ликвидировали горение на заводе в Оренбуржье

Московский Комсомолец16:26
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Финансы

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Обновлено в 17:20
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Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий

В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

США сообщили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике

Спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
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Политика

В МИД вызвали посла Японии из-за заявлений Токио о Курилах

Обновлено в 18:02
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook

Большинство пользователей смартфонов фирмы Samsung начали жаловаться, что не имеют возможности удалить со смартфона приложение Facebook.
Обновлено в 09:46
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Экономика

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Трамп назвал встречу с демократами тратой времени

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Общество

МВД предлагает штрафовать за размещение рекламы наркотиков в интернете

Еще год назад МВД жаловалось на то, что видеохостинг YouTube не препятствует рекламе наркотиков, а «ВКонтакте» является лидером среди соцсетей в России по распространению наркотической рекламы.
Обновлено в 18:08
Происшествия

На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Экономика

Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили

Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Космос

Сломалась камера на телескопе «Хаббл»

Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено в 19:18
Политика

Источник: стоимость разработки ракеты «Енисей» ограничили триллионом рублей

Руководство "Роскосмоса" поставило задачу уложиться при разработке и создании первого образца сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" суммой в 1 триллион рублей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

Обновлено в 15:58
Энергетика

Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Космос

Солнце превратится в гигантский алмаз после смерти, заявляют ученые

Аналогичная судьба ожидает наше Солнце, пишут ученые в журнале Nature.
Обновлено в 13:00
Наука

Разгадана главная тайна человеческого мозга

Оказалось, что ключевую роль играет специфичный для человека ген ARHGAP11B.
Обновлено в 10:19
Политика

Китай намерен содействовать денуклеаризации Корейского полуострова

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном выразил готовность оказывать активное содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова.
Обновлено в 18:21
Энергетика

ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Энергетика

«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд

"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 17:58
Политика

Временный глава Пентагона нецензурно отзывался об F-35

Обновлено в 19:25
Происшествия

Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео

В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.
Обновлено в 10:10
Культура

Кошка британского искусствоведа испортила картину XVII века

Кошка британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину XVII века, написанную английским художником Джоном Майклом Райтом.
Обновлено в 17:02
Политика

КНДР намерена приложить усилия для успешности второго саммита с США

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что приложит усилия для того, чтобы второй саммит лидеров КНДР и США достиг результатов.
Обновлено в 19:36
Политика

МИД Ирана подтвердил задержание американского гражданина

Информация о задержании в Иране гражданина США Майкла Уайта соответствует действительности, сообщает иранский МИД.
Обновлено в 18:10
Политика

Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - сообщил в своем твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.
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Футбол

«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Норвегии похитили жену миллионера и потребовали выкуп в криптовалюте

Неизвестные похитили супругу миллионера Тома Хагена норвежского миллионера Анну-Элизабет Фалькевик, сообщает Aftenposten.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Жертвами холодов на Украине этой зимой стали 64 человека

"По заключению бюро судебно-медицинской экспертизы, 64 человека скончались от общего переохлаждения (холодовой травмы)", - передает ТАСС сообщение украинского ведомства.
Обновлено в 15:14
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