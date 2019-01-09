Происшествия
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горениеИзвестия13:19
В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Известия13:19
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Происшествия
В дагестанском селе произошло массовое отравление
Обновлено в 14:39
Происшествия
В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек
В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
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Происшествия
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Неизвестный убил полицейского в Подольске
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Происшествия
На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей
Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено в 12:22
Происшествия
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Происшествия
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Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
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Происшествия
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Происшествия
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Следствие проводит новый обыск в доме экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
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Происшествия
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Обновлено в 13:59
Происшествия
Во Франции истребитель пропал с радаров
Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в салоне сотовой связи в Новой Москве
Мужчина ворвался в салон сотовой связи в поселке Московский на территории ТиНАО и открыл стрельбу предположительно из травматического оружия.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Дело конвоиров «банды ГТА» передано в суд
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, которые конвоировали в Мособлсуде членов так называемой «банды ГТА», пытавшихся совершить побег и устроивших перестрелку.
Обновлено в 10:55