Происшествия

На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
Известия
13:19

В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Известия13:19

Подробнее о событии

Крыша завода под Оренбургом обрушилась из-за пожара

Интерфакс12:54

Пожар на заводе в Оренбургской области локализован

РИА Оренбуржье11:51

Открытое горение на заводе в Оренбуржье ликвидировано

Orenday.ru14:20

Пожар на заводе промышленного цинкования в Новосергиевском районе локализован

Вестирама.ру11:55

Спасатели сообщили, что продолжают тушить пожар на заводе в Оренбуржье

РИА Новости16:20

Полная ликвидация пожара на заводе в Оренбургской области ожидается к утру

ТАСС16:02

Минприроды не стало проводить замеры по концентрации вредных веществ в воздухе из-за небольшого количества жалоб

Эхо Москвы Оренбург10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия

В дагестанском селе произошло массовое отравление

Обновлено в 14:39
Происшествия

В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек

В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

Обновлено в 15:35
Происшествия

Неизвестный убил полицейского в Подольске

Обновлено в 00:15
Происшествия

На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей

Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Обновлено в 12:22
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов

Обновлено в 13:14
Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Глушакову грозит уголовное дело за избиение жены

Полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову грозит уголовная ответственность из-за избиения жены Дарьи.
Обновлено в 15:03
Происшествия

ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора

По факту смерти бывшего сотрудника военной академии имени Хрулева генерал-майора Владимира Полещука, который был осужден за мошенничество с жильем Минобороны, проводится служебная проверка.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Адвокат сообщил о новом обыске в доме экс-главы Серпуховского района

Следствие проводит новый обыск в доме экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании

В момент появления сотрудников правопорядка мужчина попытался съесть деньги, полученные в качестве взятки, сообщается 9 января на сайте управления национальной полиции республики по региону.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Во Франции истребитель пропал с радаров

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в салоне сотовой связи в Новой Москве

Мужчина ворвался в салон сотовой связи в поселке Московский на территории ТиНАО и открыл стрельбу предположительно из травматического оружия.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Дело конвоиров «банды ГТА» передано в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, которые конвоировали в Мособлсуде членов так называемой «банды ГТА», пытавшихся совершить побег и устроивших перестрелку.
Обновлено в 10:55
Главное