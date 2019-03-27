Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрывРИА Новости 02:18
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet. Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (03.10 мск). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.
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Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов
Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Здоровье
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Теннис
Шаповалов – о встрече с Тиафо: Фрэнсис станет великим чемпионом
Следующим соперником канадца станет представитель США Фрэнсис Тиафо.
Обновлено в 03:38
Экономика
«Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза
Другие ретейлеры напротив увеличили прямой импорт. В 2017 году ретейлер находился в первой пятерке импортеров вина.
Обновлено в 02:43
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МВД планирует лишать наркозависимых права управления автомобилем
В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой запрета управлять транспортными средствами и работать на опасных производствах наркозависимых лиц.
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера
Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Обновлено в 03:51
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Автомобили каршеринга следует оснастить приборами для сканирования сетчатки глаза, чтобы не допустить за руль водителей-наркоманов.
Обновлено в 02:34
Финансы
Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%
"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге
"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Экономика
На Среднем Урале в 2,5 раза выросло количество миллиардеров
Количество миллиардеров возросло в 2,5 раза по сравнению с данными за 2017 год — тогда таким статусом могли похвастаться лишь 7 человек.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Алексей Жарков страдал от болезни, безденежья и забвения
Артист перенес болезнь, забвение и безденежье, скончавшись в возрасте 69 лет на руках у жены Любы.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Военные трофеи из Сирии привезли во Владивосток
Обновлено в 02:32
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
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Барти впервые обыграла Квитову и дебютирует в топ-10
Обновлено в 02:32
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В США хотят противодействовать энергопоставкам России в Европу
Предполагается не только поддержка различными политическим способами, но и денежная подпитка – документ предполагает выделение до миллиарда долларов на поддержку проектов, направленных на противодействие энергопоставкам России.
Обновлено 25 марта в 22:59