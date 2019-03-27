Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрывВести.Ru 02:47

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям. По данным полиции, несколько человек получили травмы и находятся в состоянии шока.
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В полиции рассказали о травмах пострадавших при взрыве на западе Стокгольма

РИА Новости07:20

СМИ: на западе Стокгольма произошел взрыв

ТАСС02:18

Несколько человек пострадали при взрыве в Стокгольме

Известия02:54

Полиция расследует взрыв в пригороде Стокгольма

RT на русском02:32

Взрыв произошел в Стокгольме, есть раненые

Газета.Ru02:26

При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек

РБК03:28

Взрыв в Стокгольме произошёл рядом с поселениями мигрантов

Говорит Москва03:27

Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены

КП - Беларусь05:24
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Новые звуковые панели Samsung Q Series оптимизированы для телевизоров QLED TV

Обновлено в 05:11
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
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Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову

Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
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Наука

Румыны разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Румынский инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Иосиф Тапосу разрабатывают летательный аппарат класса «летающая тарелка», который способен на вертикальные взлет и посадку, а также сверхзвуковой горизонтальный полет.
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Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
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Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:01
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Здоровье

Андрей Чибис дал 10 дней министерству здравоохранения на подготовку плана по улучшению медицины в Мурманской области

На базе МАГУ предложено создать кафедру лечебного дела. По итогам встречи Чибис поручил за 10 дней подготовить план исправления ситуации.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Кино

Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»

Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео.
Обновлено в 07:00
Общество

Детский омбудсмен Петербурга предложила ввести в школах вторую смену

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова в ходе ежегодного доклада перед Законодательным Собранием предложила ввести в школах города вторые смены, из-за переполненности классов.
Обновлено в 07:29
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика

Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран

В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Футбол

Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Кириченко

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко.
Обновлено в 06:10
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