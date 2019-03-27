Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрывВести.Ru 02:47
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям. По данным полиции, несколько человек получили травмы и находятся в состоянии шока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Гаджеты
Новые звуковые панели Samsung Q Series оптимизированы для телевизоров QLED TV
Обновлено в 05:11
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову
Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Наука
Румыны разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Румынский инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Иосиф Тапосу разрабатывают летательный аппарат класса «летающая тарелка», который способен на вертикальные взлет и посадку, а также сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:01
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Андрей Чибис дал 10 дней министерству здравоохранения на подготовку плана по улучшению медицины в Мурманской области
На базе МАГУ предложено создать кафедру лечебного дела. По итогам встречи Чибис поручил за 10 дней подготовить план исправления ситуации.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Кино
Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»
Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео.
Обновлено в 07:00
Общество
Детский омбудсмен Петербурга предложила ввести в школах вторую смену
Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова в ходе ежегодного доклада перед Законодательным Собранием предложила ввести в школах города вторые смены, из-за переполненности классов.
Обновлено в 07:29
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран
В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Кириченко
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко.
Обновлено в 06:10