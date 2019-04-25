На западе Шри-Ланки прогремел новый взрывВести.Ru 00:45

На острове до сих пор действует комендантский час, напоминает телеканал "Россия 24". По данным СМИ, экстремисты также планировали устроить несколько взрывов на похоронах жертв терактов. Напомню, погибли почти 360 человек, не менее 500-от получили ранения.

Энергетика Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе» Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Шоу-бизнес Пугачева поблагодарила Серебренникова Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.

Армия и оружие В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Армия и оружие Коалиция США признала вину в гибели почти 1,3 тысячи человек в Сирии Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель почти 1,3 тыс. мирных жителей в сирийской Ракке во время операции по освобождению города от «Исламского государства»1 в 2017 году.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Политика Верховный суд Украины отказался отменять постановление Рады о томосе Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине».

Происшествия Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.

Шоу-бизнес У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.

Общество Новые соцобъекты появятся в Восточном Измайлове в ходе реновации Проект застройки нового квартала по программе реновации претерпит изменения: по просьбам москвичей на территории появятся несколько образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных объектов.

Энергетика НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.

Армия и оружие Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула Запад Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Шоу-бизнес Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.

Шоу-бизнес Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале» Лариса Гузеева отправится к знатокам, Елена Малышева перейдет к завидным женихам. Ну, и наконец, Якубовича мы бы направили к Герману Шаичу.

Политика Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.

Политика Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».

Политика Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия Полковник ФСБ задержан по делу о взятках Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Верховная рада приняла закон об особом статусе украинского языка Депутаты Верховной рады 25 апреля приняли закон об «исключительном использовании» украинского языка.

Футбол Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.

Политика Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину "Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.

Политика Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Политика Армянка Симоньян предсказала России президента Хабиба Если же ничего не менять, уверена Симоньян, Россия к 2040 году станет совершенно другой страной – в первую очередь, мусульманской.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.