Общество

В Германии нашли вещи убитых нацистами советских и польских гражданREGNUM 15:50

Места с личными вещами более 200 советских и польских граждан, погибших в 1945 году в конце Второй мировой войны, обнаружены на западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.
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 телеканал n-tv, около 400 предметов обнаружено в Арнсбергском лесу, все они принадлежат гражданам Польши и СССР, которых использовали на принудительных работах в Германии.
RT на русском15:35

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В Арнсбергском лесу нашли вещи расстрелянных нацистами граждан Польши и СССР

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На западе Германии обнаружили места, где в конце войны были расстреляны сотни подневольных рабочих, угнанных из СССР

Эхо Москвы15:00

На западе Германии во время раскопок обнаружили вещи советских граждан, убитых нацистами

ТАСС10:32
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
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Политика

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