с чего всё началось

В столичном главке МВД заявили, что полиция вернула таможенникам материалы дела в отношении женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного сына.

Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына

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