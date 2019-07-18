Происшествия
Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сынаМосковский Комсомолец вчера в 14:03
В столичном главке МВД заявили, что полиция вернула таможенникам материалы дела в отношении женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного сына.
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с чего всё началось
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.Ведомостивчера в 14:31
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Полиция не стала возбуждать дело из-за полученного женщиной по почте лекарства для ребенка
Коммерсантъвчера в 18:29
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