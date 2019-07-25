Происшествия
На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются продуктыАргументы и Факты 24 июля в 23:33
На борту сейнера "Сянхайлинь-8" находятся 17 человек, в том числе 15 граждан России Продукты питания, вода и топливо заканчиваются на задержанном в КНДР российском судне "Сянхайлинь-8", сообщает ТАСС.
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Патовая ситуация: на задержанном в КНДР росийском судне заканчиваются еда и вода
Вести.Ru24 июля в 23:42
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