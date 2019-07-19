Политика

На задержанном Ираном британском танкере находятся россиянеРИА Новости 16:14

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
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На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне

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