Политика
На задержанном Ираном британском танкере находятся россиянеРИА Новости 16:14
На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
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Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Путин оценил вероятность отравления Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Политика
Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии
Верховный суд РФ отменил решение суда Карачаево-Черкесии о снятии с выборов в регионе список кандидатов от КПРФ, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 14:55
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено в 10:36
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Футбол
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком планеты
Речь идёт об Килиане Мбаппе, который давно уже утвердил за собой статус одного из самых востребованных футболистов на трансферном рынке Старого Света.
Обновлено в 14:13
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Кино
В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»
В Нижном Новогороде стартовал третий кинофестиваль «Горький fest».
Обновлено в 15:23
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Общество
В РПЦ художников призвали избегать морализаторства
В РПЦ представителей искусства призвали избегать морализаторства.
Обновлено в 16:23
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Пассажиров рейса Москва-Ереван экстренно эвакуировали в Шереметьево
На месте работают экстренные службы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, была произведена эвакуация пассажиров по трапам.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Спорт
Чемпионка мира из Бахрейна дисквалифицирована за допинг
Чемпионка мира-2016 в беге на 400 м в помещении Кеми Адекойя дисквалифицирована за допинг, сообщает AP.
Обновлено в 16:02
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Кино
Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки»
Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.
Обновлено в 13:31
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35